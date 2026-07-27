Гра у волейбол завершилася трагедією: на Бориспільщині загинула 13-річна дитина

На Бориспільщині під час гри у волейбол загинула 13-річна дівчинка. Дитина стрибнула у штучну водойму, намагаючись дістати м’яч, однак не вміла плавати.

Трагедія сталася 26 липня у селі Богданівка. Повідомлення про нещасний випадок надійшло до поліції о 17:21, повідомляє поліція Київської області.

За попередніми даними правоохоронців, шестеро дітей грали у волейбол. Під час гри м’яч потрапив у штучну водойму.

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13-річна дівчинка стрибнула у воду, щоб дістати його. Оскільки вона не вміла плавати, дитина потонула.

На місце прибули правоохоронці та медики. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати дівчинку не вдалося.

Слідчі Яготинського відділення поліції Київщини розпочали досудове розслідування за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.