Вербував дітей через онлайн-гру: на Харківщині чоловіка затримали за розбещення неповнолітніх

На Харківщині правоохоронці викрили 29-річного чоловіка, якого підозрюють у вербуванні дітей через інтернет та їх подальшій сексуальній експлуатації. Поліція задокументувала три епізоди його ймовірної злочинної діяльності.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними слідства, упродовж 2023–2026 років чоловік під вигаданими даними знайомився з дітьми через комп’ютерну гру, після чого переводив спілкування до месенджера. Надалі він пропонував дітям грошову винагороду за виготовлення та надсилання матеріалів порнографічного характеру.

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“Також чоловік зустрічався з окремими завербованими малолітніми та неповнолітніми і вступав із ними в статеві відносини. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили трьох потерпілих, з якими підозрюваний мав статеві контакти”, — розповіли в поліції.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 1 ст. 155 (вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку);

ч. 1, ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх);

ч. 2 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів);

ч. 1, ч. 3 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження);

ч. 2, ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.