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        Дрони атакували порт і залізничну інфраструктуру в Росії: вибухи лунали в Ростові та інших містах

        Галина Шподарева
        27 Липня 2026 08:11
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        Дим після вибуху у Бєлгороді / Фото: Exilenova+
        Дим після вибуху у Бєлгороді / Фото: Exilenova+

        У ніч на 27 липня в кількох регіонах Росії повідомляли про вибухи та атаки безпілотників. Попередньо, під ударами опинилися портова, залізнична та інша критична інфраструктура.

        Про це пишуть Telegram-канали Astra та Exilenova+.

        У Ростові-на-Дону вночі лунали вибухи та спалахнули пожежі. Повідомлялося, зокрема, про атаку на Ростовський морський торговий порт. Після атаки над портом зафіксували дим у районі четвертого вантажного району.

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        Ростовський морський торговий порт є універсальним перевантажувальним комплексом. Попри розташування на річці Дон, він має статус морського порту, входить до системи Азово-Чорноморського басейну та обслуговує міжнародне судноплавство.

        Російська влада заявила, що внаслідок нічних атак у Ростові загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали поранення.

        Масованої атаки безпілотників зазнав і Бєлгород. Ймовірно, влучання припали по будівлях ФСБ та МВС — повідомлялося про пожежу, детонацію та знеструмлення частини міста. За даними місцевої влади, внаслідок атаки постраждали 12 людей.

        Вибухи також лунали в Таганрозі та Пензі. В Ярославлі через атаку безпілотників перекрили рух на виїзді з міста в напрямку Москви. Крім того, повідомлялося про відсутність електроенергії в Севастополі. Також про вибухи та роботу ППО повідомляли в місті Сарапул в Удмуртії.


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