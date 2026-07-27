Дрони атакували порт і залізничну інфраструктуру в Росії: вибухи лунали в Ростові та інших містах

У ніч на 27 липня в кількох регіонах Росії повідомляли про вибухи та атаки безпілотників. Попередньо, під ударами опинилися портова, залізнична та інша критична інфраструктура.

Про це пишуть Telegram-канали Astra та Exilenova+.

У Ростові-на-Дону вночі лунали вибухи та спалахнули пожежі. Повідомлялося, зокрема, про атаку на Ростовський морський торговий порт. Після атаки над портом зафіксували дим у районі четвертого вантажного району.

Реклама

Реклама

Ростовський морський торговий порт є універсальним перевантажувальним комплексом. Попри розташування на річці Дон, він має статус морського порту, входить до системи Азово-Чорноморського басейну та обслуговує міжнародне судноплавство.

Російська влада заявила, що внаслідок нічних атак у Ростові загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали поранення.

Масованої атаки безпілотників зазнав і Бєлгород. Ймовірно, влучання припали по будівлях ФСБ та МВС — повідомлялося про пожежу, детонацію та знеструмлення частини міста. За даними місцевої влади, внаслідок атаки постраждали 12 людей.

Вибухи також лунали в Таганрозі та Пензі. В Ярославлі через атаку безпілотників перекрили рух на виїзді з міста в напрямку Москви. Крім того, повідомлялося про відсутність електроенергії в Севастополі. Також про вибухи та роботу ППО повідомляли в місті Сарапул в Удмуртії.