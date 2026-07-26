Сили оборони уразили “Чорноморнафтогаз” у Криму та підтвердили удар по Тюменському НПЗ

У ніч проти 26 липня Сили оборони України уразили низку важливих військових і воєнно-економічних об’єктів російських окупантів. Серед цілей — об’єкт «Чорноморнафтогаз» і ретранслятор управління ударними дронами в Криму, склад БпЛА, військовий міст та місце зосередження російських військ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У районі Внукового в тимчасово окупованому Криму українські військові завдали удару по об’єкту «Чорноморнафтогаз». У Генштабі заявили, що ураження цілі зафіксовано.

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Після окупації Криму захоплені Росією об’єкти «Чорноморнафтогазу» використовуються для видобутку, зберігання і транспортування природного газу та нафтопродуктів. Вони також забезпечують паливно-енергетичні потреби російського угруповання на півострові.

У районі Чорноморського уражено наземний ретранслятор, який використовувався для управління ударними безпілотниками типу «Герань» і «Гербера». Такі ретранслятори збільшують дальність і стійкість управління дронами, якими Росія атакує Україну.

Крім того, Сили оборони атакували автомобільний міст у районі Виселок Донецької області. Російські війська використовували його для військової логістики.

У Луганській області уражено склад безпілотників у районі Червонопопівки та місце зосередження живої сили противника поблизу Пурдівки.

Генштаб також уточнив результати попередніх атак. Підтверджено ураження 25 липня Тюменського нафтопереробного заводу в Тюменській області РФ.

За даними Генштабу, потужність підприємства становить близько семи мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне й авіаційне паливо, мазут та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення російського військово-промислового комплексу та армії.