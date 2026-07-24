У Кірові атаковано завод “АВІТЕК”, який виробляє зенітні ракети: у Fire Point натякнули на “Фламінго”

У російському Кірові вранці 24 липня після вибухів спалахнула пожежа на заводі «АВІТЕК», який випускає продукцію для армії РФ. Підприємство, зокрема, залучене до виробництва зенітних ракет і комплексів «Тор».

Про це повідомляє ASTRA, посилаючись на аналіз відео очевидців та відкритих джерел.

За даними OSINT-аналітиків, атаковано акціонерне товариство «Вятське машинобудівне підприємство “АВІТЕК”», розташоване на Жовтневому проспекті в Кірові. На оприлюднених кадрах видно пожежу на території підприємства.

Реклама

Реклама

Згідно з російськими офіційними та відкритими джерелами, завод виробляє продукцію військового, подвійного та цивільного призначення. Серед неї — засоби протиповітряної оборони, авіаційні комплектуючі, катапультні крісла, вантажопідіймальні системи, лебідки та інше обладнання для авіації.

Підприємство має повний виробничий цикл — від ливарного та ковальсько-пресового виробництва до остаточного складання й випробування виробів.

Український проєкт Головного управління розвідки Міноборони War & Sanctions зазначає, що «АВІТЕК» спеціалізується на виробництві зенітних керованих ракет класу «земля — повітря», ракет-мішеней та авіаційного обладнання. Завод також бере участь у кооперації з виробництва зенітних ракетних комплексів «Тор».

Підприємство перебуває під санкціями США, України та інших країн.

Співзасновник української оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман після повідомлень про атаку опублікував у соцмережі X піктограму із зображенням рожевого фламінго. Це сприйняли як натяк на можливе застосування українських ракет «Фламінго», однак офіційного підтвердження цього немає.