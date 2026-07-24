Вночі збито 4 з 5 ракет та 160 з 180 ворожих безпілотників

У ніч проти 24 липня Росія атакувала Україну п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 180 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 164 повітряні цілі.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака розпочалася о 18:00 23 липня. Російські війська запустили ракети з повітряного простору над акваторією Чорного моря.

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Безпілотники типу Shahed, зокрема реактивні, а також «Гербера», «Італмас» і дрони-імітатори «Пародія» летіли з напрямків Брянська, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, окупованого Донецька, Гвардійського та Чауди в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00 було збито або подавлено:

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69;

160 безпілотників типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів.

Повітряні цілі знешкоджували на півночі, півдні та сході України.

Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та 14 ударних дронів у дев’яти локаціях. Уламки збитих цілей впали ще у восьми місцях.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває, а в повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників. Українців закликали дотримуватися правил безпеки.