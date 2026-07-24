У Криму та під Петербургом спалахнули склади Wildberries після атак дронів

У ніч проти 24 липня вибухи та пожежі зафіксували в окупованому Криму, Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. За повідомленнями моніторингових каналів і місцевої влади, під удари потрапили щонайменше три логістичні комплекси Wildberries, а також електропідстанція у Кіровському районі Криму.

Перші повідомлення про атаку з’явилися ввечері 23 липня. Telegram-канал «Крымский ветер» писав про безпілотники, стрілянину мобільних вогневих груп і вибухи у Севастополі, Сімферополі, Феодосії, Євпаторії та Судаку.

Пожежа на складі Wildberries у Сімферополі

Найбільше повідомлень надходило із Сімферополя. Місцеві жителі розповідали про потужні вибухи, заграву та густий чорний дим у районі селища ГРЕС.

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Спочатку припускалося, що атаковано теплоелектроцентраль, однак згодом «Крымский ветер» оприлюднив відео й заявив про влучання у склад Wildberries навпроти Республіканської клінічної лікарні імені Семашка.

У пресслужбі Wildberries підтвердили евакуацію працівників сортувального центру в Сімферополі. За даними супутникової зйомки, пожежу на складі було видно з космосу.

У Криму горіла потужна електропідстанція

Моніторингова група «Крымского ветра» також повідомила про пожежу на електропідстанції між селами Новопокровка та Владиславівка у Кіровському районі окупованого Криму.

Йдеться про підстанцію «НС-16» напругою 110/35/6–10 кВ. Вона забезпечує електроенергією населені пункти району та насосну станцію біля Феодосійського водосховища.

Також надходили непідтверджені повідомлення про удар по електропідстанції у Судаку. Після вибухів у місті, за даними каналу, зникло світло, а в більшості районів — і водопостачання.

У Феодосії повідомляли про можливе влучання в районі порту, а у Севастополі — про серію вибухів поблизу мису Фіолент.

Два склади Wildberries атакували під Петербургом

Уранці 24 липня вибухи пролунали в Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Видання ASTRA за результатами аналізу відео заявило про атаку на склад Wildberries у промисловій зоні Уткіна Заводь у селі Новосаратовка Всеволожського району.

Пізніше пресслужба компанії підтвердила, що роботу логістичних комплексів у Шушарах та Уткіній Заводі тимчасово зупинили. Працівників евакуювали.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що в регіоні збили 59 безпілотників. За його словами, внаслідок влучання у склад Wildberries у Новосаратовці постраждали троє людей — їхній стан оцінили як середньої тяжкості.

Крім того, було пошкоджено склад птахофабрики «Северная» у селищі Синявино. Там обвалилися конструкції одного з приміщень, однак про постраждалих не повідомлялося.

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов заявив, що удар припав по об’єктах цивільної інфраструктури на Московському шосе. Саме там розташований логістичний комплекс Wildberries у Шушарах.

Через атаку в аеропорту Пулково затримали близько 50 рейсів, ще 15 літаків очікували з резервних аеродромів.

Попередні атаки на склади Wildberries

Серія ударів по логістичній інфраструктурі Wildberries розпочалася в ніч проти 18 липня. Тоді безпілотники атакували великі комплекси компанії у Котовську Тамбовської області та Електросталі поблизу Москви. За даними російської влади, на двох об’єктах загинули загалом восьмеро працівників, десятки людей зазнали поранень.

Президент Володимир Зеленський згодом підтвердив українські далекобійні удари по логістичних вузлах у Московській і Тамбовській областях. За його словами, ці об’єкти використовували для постачання санкційних компонентів, необхідних для виробництва російських безпілотників і навігаційного обладнання.

20 липня повідомлялося про пожежу в індустріальному парку «Південні ворота» у Московській області, де також розташований логістичний об’єкт Wildberries. Повідомлення про займання на іншому складі компанії в Коледіно згодом не підтвердили — комплекс продовжив працювати після евакуації персоналу.

У ніч проти 22 липня під удари потрапили логістичні центри Wildberries у Краснодарі та Невинномиську Ставропольського краю. У Краснодарі спалахнула масштабна пожежа на складі на Тихорецькій вулиці, а працівників обох комплексів евакуювали.

За оцінкою Reuters, ще до нової атаки 24 липня удари вже торкнулися близько 10% логістичної мережі Wildberries — приблизно 552 тисяч квадратних метрів складських площ. Компанія заперечує, що її об’єкти використовувалися для військових потреб Росії.

У ніч проти 24 липня пожежі виникли ще на трьох комплексах компанії — у Сімферополі, Шушарах та Уткіній Заводі. Wildberries підтвердила евакуацію працівників і тимчасове припинення роботи цих об’єктів.