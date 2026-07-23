Дев’ятеро людей поранені внаслідок авіаудару по Слов’янську

23 липня, близько 15:30, окупанти скинули керовані авіабомби біля житлових п’ятиповерхівок у Слов’янську. Щонайменше дев’ятеро людей зазнали поранень, пошкоджено житлову забудову.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Серед поранених — троє чоловіків віком 40, 57 і 82 роки та шестеро жінок віком 36, 45, 62, 67, 72 і 77 років.

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Масштаби руйнувань житлової забудови встановлюються.

Серед мешканців пошкоджених будинків є родини з Лиманської громади, які вже кілька разів переїжджали, рятуючись від війни.

Одна з постраждалих — жінка із села Терни, яка раніше пережила пряме влучання у свою оселю, після чого жила в Лимані, а тепер ледь не загинула у Слов’янську. Під час удару осколок пробив картину та стіну над диваном, на якому вона лежала.

Ще одна родина з двома дітьми залишилася без житла.

“Ми почули перший вибух, почали вибігати з квартири й нас накрило другою хвилею”, — розповідає подружжя.

Люди дістали подряпини. Матір привалило дверима, але чоловік її витягнув. Родина готувалася до евакуації, яка мала відбутися за тиждень.