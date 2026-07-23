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        На Запоріжжя росіяни скинули п’ять КАБів: кількість постраждалих зросла до 18 людей

        Галина Шподарева
        23 Липня 2026 18:55
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        Пошкоджений авіаударом будинок у Запоріжжі / Фото: Запорізька ОВА
        Пошкоджений авіаударом будинок у Запоріжжі / Фото: Запорізька ОВА

        23 липня російські військові скинули п’ять керованих авіабомб на житлові квартали Запоріжжя. Число постраждалих внаслідок атаки збільшилося до 18 людей.  

        Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        “П’ять КАБів наприкінці робочого дня ворог скинув на житлові квартали — точно знаючи, що постраждають цивільні”, — написав очільник ОВА.

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        Інформація про людей, що могли перебувати під завалами, не підтвердилася. Водночас допомоги лікарів потребують уже 18 людей.

        Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та приватний медичний заклад.

        Нагадаємо, сьогодні російські війська атакували Запоріжжя, завдавши ударів по житлових районах і промисловій зоні. Зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок, пошкоджено медцентр та припарковані поруч автомобілі.


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