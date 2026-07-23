На Запоріжжя росіяни скинули п’ять КАБів: кількість постраждалих зросла до 18 людей

Росія завдала удару по Запоріжжю: відомо про п’ятьох поранених, під завалами перебувають люди

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Нагадаємо, сьогодні російські війська атакували Запоріжжя , завдавши ударів по житлових районах і промисловій зоні. Зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок, пошкоджено медцентр та припарковані поруч автомобілі.

Інформація про людей, що могли перебувати під завалами, не підтвердилася. Водночас допомоги лікарів потребують уже 18 людей.