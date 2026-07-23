У Підмосков’ї під час тренувального польоту розбився винищувач Су-57 — російські пабліки

У Московській області Росії під час тренувального польоту зазнав катастрофи військовий літак Су-57. Пілот встиг катапультуватися.

Про це повідомляють російські пабліки. Офіційного підтвердження інформації наразі немає.

За попередніми даними, літак упав у районі Москви-ріки. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

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Причини катастрофи поки що не повідомляються.

Су-57 — російський багатоцільовий винищувач п’ятого покоління, розроблений конструкторським бюро «Сухой». Він призначений для ураження повітряних, наземних і морських цілей, а також для виконання завдань в умовах протидії систем протиповітряної оборони. Перший політ прототипу відбувся у 2010 році.

Літак створювали із застосуванням технологій зниження радіолокаційної помітності. Су-57 вважається найсучаснішим серійним бойовим літаком Росії, однак його виробництво залишається обмеженим. Серійне виробництво винищувача розпочалося у 2022 році.

Це не перша відома аварія Су-57. У грудні 2019 року винищувач цього типу розбився під час випробувального польоту в Хабаровському краї. Тоді пілот також встиг катапультуватися.