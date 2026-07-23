У Варшаві спалахнула масштабна пожежа в автосалоні Ford

Вранці у варшавському районі Таргувек сталася масштабна пожежа в автосалоні та автомайстерні Ford. Вогонь охопив усю будівлю, автомобілі всередині та кілька машин, припаркованих перед об’єктом.

Про це повідомляє Onet.

Пожежа на вулиці Краснобродській спалахнула після 5:00. Над Варшавою здійнявся густий стовп чорного диму, який було видно за кілька кілометрів.

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Через інтенсивність вогню рятувальники спочатку могли гасити пожежу лише з великої відстані. Полум’я охопило торговельну та ремонтну частини будівлі разом із транспортними засобами й обладнанням.

За попередньою оцінкою пожежної служби, площа займання становила близько 3500 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучили понад 30 пожежних розрахунків.

Станом приблизно на 7:00 інформації про постраждалих не надходило.

Понад 30 пожежних розрахунків гасять автосалон і майстерню у Варшаві / Фото: Miejski Reporter

Через горіння автомобілів та обладнання утворилася значна кількість густого чорного диму. На місці працювала спеціалізована група хімічно-екологічного порятунку, яка контролювала якість повітря та можливу загрозу для місцевих жителів.

За словами представника пожежної служби, дим підіймався високо в атмосферу, тому безпосередньої загрози для населення поблизу, ймовірно, не було. Водночас жителів закликали уникати району вулиці Краснобродської та без потреби не виходити на вулицю.

Під час гасіння колір диму почав змінюватися з чорного на сірий і білий. У пожежній службі пояснили, що це може свідчити про просування в ліквідації вогню та збільшення кількості водяної пари.

Очікується, що операція триватиме ще кілька годин. Після приборкання полум’я рятувальникам належить пролити згарище, перевірити конструкції будівлі та знайти приховані осередки займання.

Через велику кількість пожежної техніки в районі виникли ускладнення руху. Водіїв закликали бути обережними та пропускати автомобілі екстрених служб.