Європа переживає чергову хвилю екстремальної спеки, яка швидко висушує ґрунти, знижує рівень води в річках і створює критичні умови для виникнення пожеж. Проблема вже не обмежується південними країнами: ознаки посухи фіксують у Франції, Нідерландах, Румунії, Греції та інших частинах континенту.

Науковці звертають увагу, що сучасна посуха формується не лише через нестачу опадів. Висока температура прискорює випаровування, тому вологу одночасно втрачають водойми, ґрунти та рослинність.

Західна Європа пережила рекордно спекотний червень

Червень 2026 року став найспекотнішим за всю історію спостережень у Західній Європі. Середня температура над європейською сушею становила 19,14°C — на 1,78°C вище за середній показник 1991–2020 років. У масштабах усього континенту це був другий найтепліший червень, повідомила кліматична служба Copernicus.

У другій половині місяця температурні рекорди оновлювали Франція, Німеччина, Іспанія та низка інших країн. Особливо небезпечними стали спекотні ночі, під час яких організм людини не встигає відновитися після денного теплового навантаження. Про це повідомляє Ukrmedia News.

Посуху посилює «атмосферна спрага»

Дослідники World Weather Attribution дійшли висновку, що зміна клімату суттєво посилила нинішню посуху. Дефіцит дощів у квітні—червні сам по собі не був винятковим, однак аномальна спека значно збільшила втрату води.

За оцінками науковців, умови для настільки інтенсивного випаровування стали приблизно у 80 разів імовірнішими в Західній Європі та у 40 разів — у Східній. У результаті навіть регіони, які отримали достатньо опадів узимку, зіткнулися зі швидким висиханням ґрунтів навесні та влітку.

Європейська обсерваторія посухи повідомляє, що наприкінці червня ситуація залишалася критичною на більшій частині континенту та погіршилася у центрально-західних регіонах. Локальне відновлення зафіксували біля Балтійського моря та на Піренейському півострові, однак попередження там не скасували.

Пожежний сезон набирає небезпечних масштабів

Висушена рослинність перетворюється на легкозаймисте паливо. В Іспанії масштабна пожежа у провінції Гвадалахара охопила близько 32 тисяч гектарів. Загалом від початку року в країні вигоріло приблизно 100 тисяч гектарів — стільки ж, скільки в середньому втрачалося за повний рік протягом попереднього десятиліття.

У Франції площа земель, пройдена вогнем у 2026 році, досягла приблизно 44 тисяч гектарів. Пожежі вже призвели до загибелі рятувальників, евакуації населення та обмежень на роботи з технікою просто неба. Одночасно в країні підраховують наслідки червневої спеки: між 17 червня та 2 липня зафіксували понад 5700 надлишкових смертей. Водночас цей показник охоплює всі причини смерті та ще не є остаточною оцінкою кількості жертв саме високої температури.

Під загрозою опинилися врожаї та енергетика

Тривала посуха найбільше вдаряє по кукурудзі, зернових, овочах і кормових культурах. Фермери змушені збільшувати витрати на зрошення, тоді як влада окремих регіонів уже обмежує використання води. Якщо спекотна погода збережеться, скорочення врожайності може вплинути на ціни на продукти восени.

Низький рівень річок створює проблеми й поза сільським господарством. Зменшення водності ускладнює вантажні перевезення, скорочує можливості гідроелектростанцій і підвищує витрати підприємств, яким вода потрібна для виробничих процесів або охолодження обладнання.

Європейська спека 2026 року демонструє, що посуха дедалі частіше виникає не тільки через тривалу відсутність дощу. Навіть звичайний за кількістю опадів сезон може стати небезпечним, якщо висока температура забирає вологу швидше, ніж вона відновлюється. Тому країнам доведеться одночасно модернізувати водопостачання, змінювати підходи до зрошення, захищати міста від перегріву та посилювати протипожежну готовність.