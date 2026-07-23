На Харківщині за добу загинули троє людей, ще 11 постраждали

Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і 15 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 11 постраждали, а в Златополі через детонацію вибухового пристрою загинули двоє чоловіків.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові шестеро людей зазнали гострої реакції на стрес. Російські безпілотники атакували Немишлянський і Шевченківський райони міста. Пошкоджені дві автозаправні станції.

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У Золочеві поранення отримали 57-річний чоловік і 12-річна дівчинка. У населеному пункті пошкоджені 13 приватних будинків, заклад культури, адміністративна будівля, навчальний заклад і кафе.

У Старому Салтові поранена 52-річна жінка, ще одна 30-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Також пошкоджений автомобіль.

В Ізюмі гострої реакції на стрес зазнав 63-річний чоловік. У місті пошкоджені п’ять напівпричепів та екскаватор.

У селі Юрченкове Вовчанської громади загинула 60-річна жінка.

Окремо в Златополі внаслідок детонації вибухового пристрою загинули чоловіки віком 23 і 25 років.

За даними ОВА, російські війська застосували проти Харківщини шість ракет, шість керованих авіабомб, один безпілотник типу «Ланцет», два БпЛА типу «Молнія», 11 FPV-дронів і ще 30 безпілотників, тип яких встановлюють.

У Приколотному пошкоджені електромережі, у Слатиному — чотири приватні будинки та гаражі, у Близнюках — вантажний автомобіль. В Есхарі пошкоджені цивільне підприємство та електромережі.