Тимура Ткаченка призначили головою Київської ОВА

Як повідомлялося раніше, Микола Калашник, якого змінить Ткаченко, у новому складі Кабінету Міністрів став міністром відновлення та інфраструктури.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук .

Кабінет Міністрів погодив призначення Тимура Ткаченка головою Київської обласної військової адміністрації. На цій посаді він змінить Миколу Калашника, який увійшов до нового складу уряду.