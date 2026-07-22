Тимура Ткаченка призначили головою Київської ОВА

Кабінет Міністрів погодив призначення Тимура Ткаченка головою Київської обласної військової адміністрації. На цій посаді він змінить Миколу Калашника, який увійшов до нового складу уряду.
Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
“Погоджено призначення Ткаченка Тимура Фіруддіновича головою Київської обласної державної адміністрації”, — йдеться в повідомленні.
До цього Тимур Ткаченко обіймав посаду начальника Київської міської військової адміністрації.
Як повідомлялося раніше, Микола Калашник, якого змінить Ткаченко, у новому складі Кабінету Міністрів став міністром відновлення та інфраструктури.