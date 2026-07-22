Зеленський розкрив зміст розмови з представниками Трампа

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили, як активізувати дипломатію та наблизити мир.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Президент назвав розмову хорошою та важливою. За його словами, Україні потрібен мир із гідністю, і вона вже давно до нього готова.

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“Наші команди залишаються в тісному контакті, зокрема, щоб продовжити роботу над усім, що обговорили”, — зазначив Зеленський.

Він подякував Віткоффу та Кушнеру за особисті зусилля заради миру, а також висловив вдячність президенту Трампу й американському народові за незмінну підтримку.

За інформацією джерела “Суспільного” у дипломатичних колах, Володимир Зеленський допускає поїздку до США у липні. Під час візиту президент України може взяти участь у церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом та провести двосторонню зустріч із Дональдом Трампом для продовження переговорів щодо завершення війни.

Остаточний план поїздки поки не погоджений. На випадок, якщо Зеленський не вирушить до США, також розглядають інший склад української делегації.