Patriot, удари по РФ і мирна угода: головні заяви Трампа на пресконференції із Зеленським

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський дали спільну пресконференцію на полях саміту НАТО в Анкарі. Трамп говорив про можливість виробництва Patriot в Україні, далекобійні удари по Росії, гарантії безпеки та роботу над мирною угодою.

Про це стало відомо з трансляції пресконференції.

Трамп припустив, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot. За його словами, цей крок можливий.

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“Маленька пташка підказала мені, що ми дамо їм право робити Patriot, ми покажемо, як їх робити. Це дуже технічно складна річ”, — заявив Трамп, додавши, що Україна “швидко впорається”.

Президент США також сказав, що має дружні відносини із Зеленським. На його думку, це “лише початок”.

Трамп зазначив, що раніше думав, ніби ця війна буде “найлегшою”, але Путін є “складним персонажем”. Водночас він назвав Зеленського “непростим” і заявив, що за останні тижні у питанні завершення війни в Україні “досягнуто серйозного прогресу”.

“Подивимося, як все складеться”, — додав президент США.

Журналісти також попросили Трампа прокоментувати далекобійні удари України по території Росії. У відповідь він передав слово держсекретарю США Марко Рубіо.

Рубіо зазначив, що Україна і США обговорюють можливості Києва бити вглиб Росії, щоб Москва побачила, наскільки складно захищати свій повітряний простір. За словами держсекретаря, у Вашингтоні сподіваються, що такі дії відкриють простір для переговорів про завершення війни.

Після цього Трамп заявив: “Це ескалація, але вона може допомогти привести до її припинення”.

На запитання про те, чому Путін нібито готовий до врегулювання, президент США відповів, що це тому, що він кілька разів із ним розмовляв. Відповідаючи на запитання, чи готовий він запровадити додаткові санкції проти Росії, Трамп сказав, що на Путіна чиниться “великий тиск”.

“Я не думаю, що йому подобається те, що відбувається”, — заявив він.

На запитання, чи будуть США готові запропонувати гарантії безпеки Україні, Трамп відповів ствердно.

“Ми хочемо це зробити, ми хочемо це зробити, щоб врятувати життя. Я намагаюся рятувати життя”, — сказав президент США.

Трамп також припустив, що може приїхати до України “у потрібний час”. Відповідаючи на запитання, чи готовий він поїхати до України, він сказав, що готовий зробити це, назвавши Київ “прекрасним місцем”. Водночас Трамп пожартував, що Секретна служба США “була б не в захваті” від цього.

Окремо президент США заявив, що мирна угода між Україною та Росією “перебуває в роботі вже давно” і має як переваги, так і недоліки.