США та Іран знову обмінялися ударами: Трамп заявив, що угода з Тегераном “закінчена”

Президент США Дональд Трамп заявив на саміті НАТО в Анкарі, що проміжна угода між Вашингтоном і Тегераном фактично “закінчена”. Це сталося на тлі нового обміну ударами між США та Іраном, повідомляє Reuters.

За словами Трампа, він більше не хоче “мати справу” з іранською стороною і вважає переговори з Тегераном “марною тратою часу”.

“Для мене це закінчено”, — сказав президент США, відповідаючи на запитання про меморандум про взаєморозуміння між Вашингтоном і Тегераном, який раніше зупинив бойові дії між сторонами.

Реклама

Реклама

Трамп також звинуватив Іран у брехні щодо переговорів про ядерну програму. За його словами, сторони нібито домовлялися про відсутність ядерної зброї, але після цього іранські представники публічно заперечували сам факт таких розмов.

“Вони можуть говорити, але, думаю, вони марнують свій час”, — додав Трамп.

Іранське МЗС, своєю чергою, заявило, що дії США, зокрема відкликання ліцензії на продаж іранської нафти та нові військові удари, зробили частину чинного перемирʼя “неефективною”.

Тегеран також звинуватив Вашингтон у втручанні в домовленості щодо проходу суден через Ормузьку протоку. За оцінкою Ірану, це робить проміжне перемирʼя фактично непрацездатним.

Іран попередив країни регіону, на території яких розміщені американські військові бази та персонал, не дозволяти використовувати їхню територію для нових ударів США по Ірану.

Перед цим Корпус вартових ісламської революції заявив про спільну ракетно-дронову операцію проти 85 ключових американських військових обʼєктів, зокрема баз у Кувейті та Бахрейні.

У Бахрейні вранці кілька разів лунали сирени. Іранська армія заявила, що запустила другу хвилю дронів по американських військових у Бахрейні, зокрема по базі Sheikh Isa, яку використовують сили США.

Кувейт засудив іранські удари по своїй території, назвавши їх порушенням суверенітету та загрозою безпеці громадян і резидентів. Водночас офіційно про жертви чи руйнування в Кувейті та Бахрейні наразі не повідомлялося.

На тлі загострення Європейське агентство з авіаційної безпеки продовжило рекомендацію авіакомпаніям не виконувати польоти в повітряному просторі Ірану та Іраку. Попередження діятиме до 31 серпня.

Агентство пояснило рішення ризиком подальших військових дій у регіоні.

Останній раунд непрямих переговорів США та Ірану відбувся в Досі. За даними Reuters, сторони два дні обговорювали судноплавство в Ормузькій протоці та розмороження іранських коштів, але не досягли помітного прогресу щодо довгострокового миру.

Джерела видання зазначили, що іранська ядерна програма під час цих технічних консультацій не обговорювалася. Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше заявляв, що ядерне питання має стати темою наступних переговорів.

Премʼєр-міністр Нідерландів Роб Єттен перед самітом НАТО заявив, що союзники мають показати Ірану: порушення “крихкого” перемирʼя не залишаться без реакції. Водночас, за його словами, необхідно зберігати максимальний дипломатичний тиск, щоб переговори тривали.