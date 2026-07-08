Залужний застеріг від ілюзій про швидке завершення війни: “Росія не визнала поразки”

Надзвичайний і Повноважний Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що окремі тактичні успіхи України та удари по російській логістиці й критичній інфраструктурі не мають створювати ілюзію близького завершення війни. Про це він написав у колонці для “Інтерфакс-Україна”.

Залужний зазначив, що в інформаційному просторі дедалі частіше зʼявляються думки аналітиків, зокрема у Європі та США, що Росія вже програла війну. За його словами, такі висновки часто базуються на успіхах України на полі бою та ударах по логістичних маршрутах і критичній інфраструктурі РФ.

Водночас він наголосив, що лише Генеральний штаб ЗСУ може повноцінно оцінювати звʼязок між окремими тактичними діями, їхньою вартістю, залежністю від спроможностей партнерів і досягненням стратегічних та політичних цілей.

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Залужний попередив, що відчутні удари по російській логістиці та інфраструктурі є важливими, але не обовʼязково створюють довготривалий стратегічний ефект. За його словами, у сучасній війні такі успіхи можуть бути тимчасовими й повертатися ударом по українській стороні.

“Це і є війна на виснаження. Де за будь-яким успіхом або невдачею неодмінно стоїть ціна, яка завжди буде непомірно високою щодо реальних можливостей цей успіх забезпечити”, — написав він.

Оцінюючи ситуацію на фронті, Залужний заявив, що вона залишається у “глухому куті”, який він описував ще наприкінці 2023 року. За його словами, масове застосування безпілотників змінило характер бойових дій: тепер складність полягає не лише в утриманні позицій, а й у тому, щоб дістатися до них, провести ротацію або евакуацію.

Він зазначив, що Росія досі готова виконувати тактичні завдання ціною великих втрат, тоді як для України така модель дедалі менш прийнятна через нестачу засобів захисту від нової зброї та неможливість постійно втрачати велику кількість людей.

За оцінкою Залужного, сьогодні не можна говорити про перемогу на полі бою ні для Росії, ні для України. Росія не може військовим шляхом окупувати всю Україну, але Україна поки не може тим самим шляхом деокупувати всі захоплені території.

“Росія не вийшла з війни і не визнала поразки. По-друге, Росія окупувала великі території, які Україна поки не зможе повернути. І будь-який мирний договір буде болючим у питаннях територій. Це очевидно”, — зазначив Залужний.

Він також звернув увагу на залежність України від фінансової й технологічної підтримки партнерів. За його словами, Росія розуміє це і робить ставку на моральне та фізичне виснаження України.

Окремо Залужний зазначив, що міжнародна підтримка України демонструє ознаки ослаблення через відступ США від України та розбіжності всередині Європейського Союзу. За його словами, форуми й фотосесії можуть створювати ефект обʼєднання навколо України, але не означають повноцінного обʼєднання Європи у боротьбі з Росією.

“Шосте — це війна на виснаження. У ній не буде переможців, лише переможені. До цього списку поки входять Росія та Україна, які попри прагнення видати бажане за дійсне, більше втратили, ніж здобули”, — написав він.

Залужний наголосив, що війна вже вийшла далеко за межі лінії фронту. Вона перейшла у знищення логістичних маршрутів, тестування систем ППО та змагання вразливості критичної інфраструктури.

За його словами, ракетні, протиракетні й дронові запаси сьогодні стали головним політичним аргументом, а технологічні та космічні можливості — геополітичним інструментом впливу.

Колишній головнокомандувач також заявив, що фронт залишається важливою ареною війни, але рух лінії зіткнення вже не є єдиним або визначальним чинником завершення війни. Саме тому, за його словами, фіксація та стабілізація фронту є вкрай важливими.

Окремий блок колонки Залужний присвятив НАТО. Він написав, що альянс залишається однією з ключових інституцій безпеки, однак переживає складні часи й фактично залишається готовим до “війни минулого”.

За його словами, НАТО було створене в логіці холодної війни та стратегії уникнення конфліктів. Саме тому Україна досі не є членом альянсу, а Захід демонструє обʼєднання навколо України, але не повноцінне обʼєднання проти Росії.

“Такий підхід НАТО не має перспективи ні в технічному, ні в політичному плані. Не тому, що НАТО погане, а тому, що це альянс старого світу, якого вже не існує”, — підсумував Залужний.

На його думку, система безпеки нового світу залежатиме від тих, хто рятує Україну в центрі Європи, і тих, хто готовий обʼєднати всіх на цьому шляху.