Путін змінив генералів, яким доручено захоплення Донбасу

Президент РФ Володимир Путін оголосив про зміну командувачів російських угруповань, які воюють в Україні. Перестановки відбулися на тлі різкого уповільнення темпів наступу російської армії.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Угруповання «Центр», яке діє у північно-західній і центральній частинах Донецької області, замість Валерія Солодчука очолив Андрій Іванаєв. Раніше він командував угрупованням «Схід».

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Путін заявив, що угруповання «Центр» виконує «найважливіші та найвідповідальніші завдання» із захоплення Донецької області.

Солодчука, якого звинувачують у причетності до різанини в Бучі, повністю усунули від управління військами. Тепер він керуватиме об’єднаною Службою тилу Міністерства оборони РФ.

Угруповання «Схід», яке діє на півдні Донецької області поблизу адміністративної межі із Запорізькою областю, очолив начальник його штабу Петро Болгаєв.

Темпи російського наступу впали

Кремль вирішив змінити командувачів після різкого уповільнення просування російських військ в Україні.

За даними українського OSINT-проєкту DeepState, у липні російські війська захопили 88 квадратних кілометрів української території, у червні — 57 квадратних кілометрів.

У травні російська армія завершила місяць із чистими територіальними втратами у 11 квадратних кілометрів.

Для порівняння, у січні–квітні війська РФ захоплювали від 126 до 245 квадратних кілометрів на місяць, а наприкінці минулого року — близько 500 квадратних кілометрів щомісяця.

За інформацією Reuters, ще минулого року російський Генштаб обіцяв Путіну швидкий обвал українського фронту та захоплення так званого поясу міст-фортець — Костянтинівки, Дружківки, Слов’янська та Краматорська.

Цього року заплановані терміни спочатку перенесли на осінь, а потім — на кінець року. Водночас деякі російські військові вважають і ці строки нереалістичними та прогнозують, що бої за Донбас триватимуть у 2027 році.

Путін не відмовився від планів захоплення Донбасу

За словами близьких до Кремля джерел Bloomberg, попри уповільнення наступу та удари України по території Росії, Путін досі прагне повністю захопити Донбас.

Джерела стверджують, що без встановлення контролю над усією Донецькою областю він не має наміру розпочинати мирні переговори.

За даними Financial Times, амбіції Путіна можуть бути значно ширшими та передбачати захоплення всієї території України на лівому березі Дніпра, зокрема Києва та Одеси.

«Йому кажуть, що українці видихаються, фронт руйнується і в них закінчуються люди», — розповідав один зі співрозмовників видання.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, минулого року російські війська захопили 0,8% території України, а у 2024 році — 0,6%.

Втрати російської армії вбитими та пораненими до середини 2026 року, за оцінками центру, сягнули 1,4 млн осіб.