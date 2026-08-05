Менеджмент, психологія та філологія: які спеціальності обрали вступники у 2026 році

В Україні завершився етап подання заяв на вступ до закладів вищої освіти на бакалаврат і медичну магістратуру. Станом на 3 серпня вступники подали 1 189 960 заяв — на 28% більше, ніж торік.

Як повідомили в Міністерстві освіти і науки України, це найвищий показник за останні п’ять вступних кампаній, починаючи з 2022 року. Більше заяв було подано лише у 2021 році — 1,33 млн.

У МОН наголосили, що йдеться саме про кількість заяв, а не вступників, оскільки одна людина могла подати документи до кількох закладів освіти та на різні конкурсні пропозиції.

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«Подані заяви показують наміри вступників. Остаточно дані стануть відомі після надання рекомендацій і зарахування. Проте вже зараз можемо говорити про високий попит на здобуття вищої освіти в Україні та позитивну динаміку вступної кампанії», — зазначив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

Найпопулярніші університети

Найбільше заяв у 2026 році отримав Національний університет «Львівська політехніка» — 59 676. Це на 16 295 заяв, або 37,6%, більше, ніж торік.

Друге місце посів Львівський національний університет імені Івана Франка — 46 601 заява. Показник зріс на 3 210 заяв, або 7,4%.

На третій позиції опинився Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського — 39 188 заяв. За рік їхня кількість збільшилася на 10 579, або 37%.

До переліку закладів із найбільшою кількістю заяв також увійшли:

Національний університет «Львівська політехніка» — 59 676 заяв;

Львівський національний університет імені Івана Франка — 46 601;

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського — 39 188;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 34 323;

Державний торговельно-економічний університет — 26 247;

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника — 24 322;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — 23 240;

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана — 22 925.

На десять найпопулярніших закладів освіти припадає майже 29% усіх заяв, а на перші двадцять — понад 43%.

Які спеціальності обирали найчастіше

Найпопулярнішою спеціальністю у 2026 році став менеджмент — вступники подали 105 301 заяву. Порівняно з попереднім роком показник зріс на 25 984 заяви, або 32,8%.

Друге місце посіла психологія із 66 774 заявами, а третє — філологія, на яку подали 61 410 заяв.

До десятки найпопулярніших спеціальностей увійшли:

менеджмент — 105 301 заява;

психологія — 66 774;

філологія — 61 410;

маркетинг — 49 345;

економіка та міжнародні економічні відносини — 42 893;

комп’ютерні науки — 40 755;

фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок — 37 667;

право — 33 447;

середня освіта — 31 265;

кібербезпека та захист інформації — 30 363.

На ці десять спеціальностей припадає приблизно 46% усіх поданих заяв.

Попит на спеціальності з особливою підтримкою зріс

На 40 цивільних спеціальностей, яким надається особлива підтримка, вступники подали 232 354 заяви. У 2025 році їх було 174 166.

«Кількість заяв на спеціальності з особливою підтримкою зросла на 33,4%. Серед них — будівництво та цивільна інженерія, електрична інженерія, автоматизація і робототехніка, машинобудування. Це важливий сигнал для університетів і держави, адже йдеться про підготовку фахівців, яких уже потребують економіка та відбудова», — заявив Трофименко.

Найбільше заяв серед таких спеціальностей подали на середню освіту — 31 265, будівництво та цивільну інженерію — 23 822, автомобільний транспорт — 17 861, агрономію — 16 984 та електричну інженерію — 16 366.

Найбільше в абсолютних показниках зросла кількість заяв на будівництво та цивільну інженерію — на 9 082, або 61,6%. На електричну інженерію подали на 5 948 заяв більше, а на автоматизацію, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніку — на 5 356 більше.

Помітно збільшилася кількість заяв на авіаційну та ракетно-космічну техніку — на 74,6%, науки про Землю — на 66,8%, енерговиробництво — на 53,6%, тваринництво — на 49,6% та садово-паркове господарство — на 47,8%.

Зменшення зафіксували лише на двох спеціальностях: металургії — на 57 заяв, або 6,2%, та дошкільній освіті — на 26 заяв, або 0,6%.

У МОН зазначили, що оприлюднені показники ще не є остаточними даними про розподіл вступників між університетами та спеціальностями. Остаточні результати стануть відомими після підтвердження місця навчання і завершення зарахування.

Не пізніше 6 серпня вступники мають отримати рекомендації до зарахування за заявами з пріоритетностями. До 18:00 11 серпня необхідно підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги закладу освіти.

Зарахування на бюджет і контракт має відбутися не пізніше 13 серпня. Цього року вступники також зможуть підписати договір про навчання в електронному кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису.