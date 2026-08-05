На Харківщині офіцер ВСП радив військовому продати квартиру, щоб знайти гроші на хабар у 10 тис. доларів

Працівники ДБР затримали керівника групи Військової служби правопорядку в Дергачах Харківської області, якого підозрюють у вимаганні $10 тисяч у військовослужбовця, що самовільно залишив частину. За даними слідства, офіцер називав гроші “донатом на ЗСУ” та пропонував чоловікові продати трикімнатну квартиру.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними слідства, офіцер мав доступ до бази даних військовослужбовців, які самовільно залишили місце служби. Він навмання обрав одного з них і приїхав до нього додому.

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Під час зустрічі посадовець залякував чоловіка кримінальною відповідальністю та можливим затриманням. Водночас він запропонував за $10 тисяч не повідомляти командування військової частини та правоохоронців про його місцеперебування.

Гроші офіцер називав “донатом на ЗСУ”. Дізнавшись, що військовослужбовець має трикімнатну квартиру, він запропонував продати житло, щоб розрахуватися за “послуги”.

Працівники ДБР затримали підозрюваного після отримання грошей поблизу його місця проживання. Під час санкціонованих обшуків вилучено боєприпаси до автоматичної зброї, димову шашку та інші речові докази.

Офіцеру повідомили про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, поєднаному з її вимаганням, за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.