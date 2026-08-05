У Києві згорів логістичний комплекс “Епіцентру”, у Калинівці знищено завод: загинув працівник

5 серпня внаслідок масованого ракетного удару по виробничій та логістичній інфраструктурі “Епіцентру” загинув працівник, ще троє дістали поранення. Компанія втратила два великі складські комплекси та зупиняє виробництво на заводі Epicentr Ceramic Corporation.

Про це йдеться в заяві компанії “Епіцентр”.

Російські ракети одночасно вразили два ключові логістичні комплекси компанії. У Києві повністю згорів один із ключових об’єктів “Епіцентру”. У логістично-виробничому комплексі в селищі Калинівка Київської області загинув працівник компанії. Ще троє співробітників дістали поранення та перебувають у лікарні.

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Унаслідок прямих ракетних влучань повністю знищено два великі складські комплекси. Ще одна ракета влучила безпосередньо у виробничий майданчик заводу Epicentr Ceramic Corporation.

Біля логістичного комплексу також повністю знищено парковку приватних автомобілів працівників — 20 машин вигоріли вщент.

“Потужний вибух зруйнував усі виробничі печі, зробивши подальшу роботу підприємства неможливою. Ми змушені ухвалити надзвичайно важке рішення — зупинити виробництво на заводі Epicentr Ceramic Corporation. Щоб не допустити дефіциту продукції та забезпечити безперервність поставок, у першу чергу виробництво буде перенесено на два підприємства компанії за кордоном”, — йдеться в заяві компанії.

За попередніми оцінками, повне відновлення зруйнованого виробництва потребуватиме щонайменше півтора року, а найімовірніше — близько двох років. Масштаб завданих збитків у компанії поки не можуть остаточно оцінити.