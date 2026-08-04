США готують заборону на китайські компоненти для дата-центрів — Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує заборону на імпорт нових моделей китайських компонентів для дата-центрів. Йдеться про оптичні трансивери, які забезпечують передавання даних оптоволоконними мережами всередині центрів обробки даних.

Про це пише Reuters із посиланням на чотирьох поінформованих співрозмовників.

Над обмеженнями працює Федеральна комісія зі зв’язку США. Очікується, що їх можуть оприлюднити та запровадити вже цього року, хоча рішення ще можуть змінити або повністю відкласти.

Реклама

Реклама

Американські посадовці побоюються, що китайські компанії можуть використовувати обладнання для крадіжки даних, встановлення шкідливого програмного забезпечення або порушення роботи дата-центрів.

Такі об’єкти є ключовою частиною інфраструктури штучного інтелекту, оскільки в них розміщуються процесори, на яких навчають і запускають ШІ-моделі.

Нові обмеження мають не допустити ситуації, коли китайське обладнання стане настільки глибоко інтегрованим в американську інфраструктуру, що його заміна буде складною та дорогою. У Вашингтоні згадують досвід із Huawei, обладнання якої роками використовувалося в телекомунікаційних мережах США.

Після повідомлення Reuters акції американських виробників оптичних трансиверів зросли. Папери Lumentum подорожчали на 7%, Coherent — на 11%, а Applied Optoelectronics — на 18%.

Заборона може найбільше вдарити по китайській компанії Zhongji Innolight, одному з найбільших світових постачальників трансиверів. За даними Counterpoint Research, її частка на глобальному ринку обладнання для дата-центрів становить близько 27%.

У червні Пентагон додав Innolight до переліку компаній, які, на думку американської сторони, пов’язані з китайськими військовими.

Водночас обмеження можуть збільшити витрати американських хмарних сервісів, зокрема Amazon Web Services, яким доведеться переходити на продукцію інших виробників. При цьому американські компанії Coherent і Lumentum поки не мають достатніх масштабів, щоб повністю замінити китайських постачальників.

Посольство Китаю у Вашингтоні закликало США припинити звинувачення на адресу китайських компаній і погрози санкціями. У Пекіні заявили, що в разі шкоди китайським інтересам вживатимуть необхідних заходів у відповідь.

Раніше Федеральна комісія зі зв’язку США вже запроваджувала подібні обмеження проти китайських дронів, маршрутизаторів, роботів та інверторів.