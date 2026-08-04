США майже вичерпали запаси ракет ATACMS і PrSM у війні з Іраном — Reuters

Армія США використала майже всі запаси високоточних далекобійних ракет ATACMS і Precision Strike Missile під час п’ятимісячної війни з Іраном. Це викликає занепокоєння щодо готовності американських військових до можливих конфліктів із Росією та Китаєм.

Про це пише Reuters із посиланням на трьох поінформованих співрозмовників.

За словами двох джерел агентства, Сполучені Штати витратили «практично всі» ракети ATACMS і PrSM. Точну кількість боєприпасів, що залишилися, вони не назвали.

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ATACMS дозволяють завдавати точних ударів на великій відстані. Передані Україні ракети цього типу відіграли важливу роль у війні, давши українським силам можливість атакувати цілі на території Росії.

PrSM є новішим і досконалішим поколінням ракет, яке має замінити ATACMS. Вартість кожної такої ракети перевищує один мільйон доларів.

Президент США Дональд Трамп разом з Ізраїлем розпочав війну проти Ірану в лютому, прогнозуючи, що бойові дії триватимуть недовго. Однак затягування конфлікту та скорочення запасів ракет можуть обмежити здатність Вашингтона стримувати інших противників, зокрема Росію і Китай.

Одне з джерел повідомило, що Центральне командування США майже повністю витратило запаси наземних ракет, які мало до початку війни. Водночас їх поповнювали боєприпасами з американських баз в інших частинах світу.

У Білому домі заявили, що США мають «набагато більше боєприпасів, ніж будь-хто у світі» і більше, ніж їм необхідно. Трамп також запевнив, що оборонні підприємства країни виробляють рекордну кількість озброєння та розширюють потужності.

У Пентагоні заявили, що американська армія має все необхідне для виконання наказів президента та зберігає значний арсенал для захисту країни й її інтересів.

Водночас у адміністрації Трампа протягом останнього тижня точилися дискусії щодо того, як довго США можуть продовжувати удари по Ірану, не скоротивши запаси до рівня, який завадить реагувати на інші кризи.

За даними Reuters, скорочуються також запаси засобів протиповітряної та протиракетної оборони. У період із лютого до липня США могли витратити близько 65% перехоплювачів Patriot, а запаси ракет для систем THAAD скоротилися щонайменше на 38%.

Крім того, від початку війни Сполучені Штати використали трохи менше половини глобального запасу крилатих ракет Tomahawk.

Американські військові поступово відмовляються від ATACMS і переходять на PrSM. Водночас значні партії нових ракет замовлені лише на 2027 рік.