Експерт назвав головну загрозу уламків російських “Гераней” зі збідненим ураном

Основна небезпека російських безпілотників із бойовими елементами зі збідненого урану пов’язана не з масштабним радіаційним забрудненням. Найбільшу загрозу становить токсичний урановий пил, який може утворюватися під час вибуху або займання боєприпасу.

Про це повідомляє OBOZ.UA з посиланням на директора з розвитку оборонного підприємства, офіцера Повітряних сил у резерві Анатолія Храпчинського.

За його словами, російські військові встановлюють на ударні дрони “Герань-2” радянські авіаційні ракети Р-60. Ці боєприпаси розробляли у 1970–1980-х роках, а у виробництві їхніх бойових частин використовували сплави зі збідненого урану.

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Такий матеріал застосовували через його високу щільність. Вона надавала вражаючим елементам більшої кінетичної енергії та дозволяла ефективніше пробивати обшивку і силові конструкції літальних апаратів.

Храпчинський зазначив, що нині росіяни кустарно встановлюють зняті з консервації ракети на безпілотники, використовуючи складські запаси застарілих боєприпасів проти українських засобів перехоплення.

Експерт наголосив, що збіднений уран має низький рівень альфа- та бета-випромінювання і не спричиняє масштабного радіаційного зараження. Водночас під час вибуху або горіння метал може перетворюватися на дрібнодисперсний аерозольний пил.

Потрапляння такого пилу в організм через дихальні шляхи або мікротравми може спричинити тяжке токсичне отруєння та ураження нирок.

Найбільший ризик, за словами Храпчинського, виникає під час роботи на місцях падіння безпілотників. Під час огляду території та вилучення уламків необхідно використовувати засоби індивідуального захисту, передусім для органів дихання.

Нагадаємо, раніше СБУ задокументувала два нові випадки застосування російськими військами ударних дронів із боєприпасами, що містять елементи збідненого урану. Такі компоненти виявили після атак безпілотників “Герань-2” по Сумській області.