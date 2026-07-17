Понад тонна вибухівки, дрони та автомати: СБУ показала вилучені в торгівців зброєю арсенали

СБУ, ДБР та Національна поліція заблокували сім каналів нелегального продажу зброї та боєприпасів у різних регіонах України. У затриманих вилучили понад тонну вибухових речовин, ударні дрони, гранатомети, автомати, міни, гранати та боєприпаси.

Про це повідомили в СБУ.

У Києві правоохоронці затримали жителя Миколаївської області, який прибув до столиці, щоб продати партію так званої трофейної зброї, яку незаконно вивезли із зони бойових дій на сході України та зберігали у гаражі знайомого в Краматорську.

Реклама

Реклама

У Харківській і Донецькій областях викрили групу з трьох місцевих жителів, які торгували зброєю та боєприпасами з фронтових районів. Під час обшуків у них вилучили сотні кілограмів вибухівки, саморобні бомби, реактивні вогнемети, міни та гранатометні постріли.

Затримані за незаконну торгівлю зброєю / Фото: СБУ

На Донеччині затримали командира інженерно-саперної роти. Його підозрюють у спробі продати два списані гексакоптери, кулемети та гранатомет АГС-17, знайдені на передовій. У гаражі, який він орендував, також виявили вибухові речовини.

У Вінницькій області викрили військового, який із лютого 2025 року вважався зниклим безвісти. За даними правоохоронців, у цей час він намагався налагодити продаж трофейної зброї. У його схроні знайшли автомат, протитанковий гранатомет, міни, гранати, тротил та пластид. Також у регіоні затримали раніше судимого чоловіка, який намагався продати зброю, приховано вивезену з фронтових районів сходу України.

На Сумщині правоохоронці викрили жителя Охтирського району. У нього вилучили кулемет, понад два десятки гранат, гранатометні постріли та протипіхотну міну.

У Херсоні затримали місцевого жителя, який намагався продати автомат АКС-74У зі спорядженим магазином і додатковими набоями. За матеріалами справи, зброю викрали під час тимчасової окупації міста.

Затриманим повідомили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами, а також у викраденні військового майна в умовах воєнного стану. Їм загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.