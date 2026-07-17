У Полтаві поліцейський побив чоловіка дорогою до ТЦК та зламав йому руку

У Полтаві поліцейського підозрюють у перевищенні влади під час доставлення чоловіка до територіального центру комплектування. Правоохоронець застосував силу, внаслідок чого потерпілий дістав низку травм, зокрема перелом лівої променевої кістки.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Інцидент стався у жовтні 2025 року. Чоловік перебував у власному припаркованому автомобілі, коли до нього підійшли поліцейські разом із представниками ТЦК та СП. Після перевірки документів чоловіку повідомили, що він перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації та має проїхати до ТЦК.

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“Чоловік не погодився та попросив правоохоронців діяти відповідно до закону і належним чином оформити його затримання. Натомість до нього безпідставно застосували силу: заламали руки, побили, після чого силоміць помістили до службового автомобіля. Після цього його доставили до ТЦК, де він перебував близько доби”, — розповіли в ДБР

У постраждалого виявили низку тілесних ушкоджень, зокрема перелом головки лівої променевої кістки.

Поліцейському повідомили про підозру у перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством(ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.