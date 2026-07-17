Росія запустила по Україні вісім ракет та 130 БпЛА

У ніч на 17 липня Росія атакувала Україну вісьмома ракетами та 130 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили п’ять ракет і 115 дронів, водночас зафіксовано влучання двох ракет та восьми БпЛА на семи локаціях.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 16 липня РФ атакувала Україну однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П із ТОТ АР Крим, сімома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із ТОТ АР Крим та 130 ударними БпЛА Shahed, зокрема реактивними, “Гербера”, “Італмас” та дронами-імітаторами “Пародія” із напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Орел, ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим.

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Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено п’ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 115 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох ракет та восьми ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків на п’яти. Протирадіолокаційна ракета Х-31П не досягла цілі.