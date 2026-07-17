“На кону існування України”: Кротевич закликав командирів сказати Зеленському правду про ситуацію в армії

Підполковник Нацгвардії, колишній начальник штабу бригади НГУ “Азов” Богдан Кротевич закликав командирів бойових бригад відверто розповісти Володимиру Зеленському про ситуацію в армії. Він також звернувся до військовослужбовців із проханням підтримати своїх командирів перед розмовою з президентом.

Про це Богдан Кротевич написав у Telegram.

“Ваші командири матимуть можливість сказати правду про те, що відбувається в армії, або промовчати. Ви значно краще за мене знаєте ціну такого мовчання і розумієте, до яких наслідків воно може призвести”, — йдеться в заяві.

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Кротевич стверджує, що в неофіційних розмовах більшість командирів висловлюють своє реальне ставлення до ситуації, говорять про це між собою та пишуть в особистих повідомленнях.

Він закликав військовослужбовців бойових бригад поговорити зі своїми командирами та попросити їх під час зустрічі сказати те, що вони думають насправді.

За словами Кротевича, командири несуть відповідальність за своїх військовослужбовців, їхні життя та боєздатність підрозділів, тому чесність перед Верховним головнокомандувачем є частиною цієї відповідальності.

“На кону стоїть існування України. Армія залишається головною гарантією існування нашої держави. Замовчування реального стану справ сьогодні створює загрозу для всієї країни”, — підсумував Кротевич.