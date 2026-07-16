Зеленський звільнив керівників військових адміністрацій Києва та області

Президент Володимир Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника Київської міської військової адміністрації, а Миколу Калашника — з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Тимчасово виконувати обов’язки керівника Київської ОДА буде Руслан Олійник.

Відповідні укази №613/2026, №615/2026 і №616/2026 глава держави підписав 16 липня.

В указі про звільнення Ткаченка зазначено, що рішення ухвалено відповідно до статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Причини кадрового рішення у документі не вказані.

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Калашника звільнено з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Нагадаємо, Микола Калашник став міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту в уряді Корецького.

Іншим указом Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків керівника адміністрації на Руслана Олійника.

У травні Ткаченко спростовував чутки про відставку

На початку травня низка столичних пабліків повідомила, що Ткаченко нібито написав заяву на звільнення. У Київській міській військовій адміністрації тоді спростували цю інформацію та заявили, що такої заяви ніхто не бачив.

Сам Ткаченко відреагував на повідомлення про можливу відставку, заявивши, що вони не відповідають дійсності. Він припустив, що за поширенням таких матеріалів стоять «деякі ударні політичні команди», які мають значний бюджет на джинсу та замовні публікації.

Тоді посадовець закликав зосередитися не на кадрових чутках, а на витратах міського бюджету, підготовці столиці до опалювального сезону та питаннях стійкості Києва.

Конфлікт Ткаченка з Кличком

Робота Ткаченка на посаді начальника КМВА супроводжувалася публічним конфліктом із мером столиці Віталієм Кличком. Сторони неодноразово обмінювалися взаємними звинуваченнями щодо розподілу повноважень, кадрових рішень та управління містом в умовах воєнного стану.

Ткаченко заявляв, що Кличко усуває його та представників КМВА від ухвалення рішень, пов’язаних із безпекою столиці. Зокрема, він критикував організацію роботи з укриттями та відновленням пошкоджених будинків, звинувачуючи міську владу у відсутності системного підходу.

Раніше Ткаченко також заперечував звинувачення Кличка в тому, що начальник КМВА нібито затримує підписання міських розпоряджень. Він пояснював протистояння неврегульованим поділом повноважень між міською державною адміністрацією та виконавчим органом Київради.

Наприкінці 2025 року конфлікт перейшов і в судову площину. Ткаченко повідомляв, що Кличко намагався призупинити дію його кадрових розпоряджень, водночас звинувачуючи мера у неузгодженні кадрових призначень із КМВА.