“Лазар” подав рапорт на звільнення із ЗСУ через відставку Федорова

Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ полковник Павло Єлізаров із позивним «Лазар» подав рапорт на звільнення з військової служби. Причиною він назвав усунення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це повідомив журналіст і командир взводу БПЛА 13-ї бригади Національної гвардії «Хартія» Юрій Бутусов. Сам Єлізаров також оприлюднив свій коментар і фотографію рапорту.

«На жаль, на п’ятий рік війни я написав рапорт про звільнення із ЗСУ. Я вважаю, що відсторонення М. Федорова — це велике зло для обороноздатності країни», — заявив Єлізаров.

Реклама

Реклама

У рапорті він просить звільнити його з посади заступника командувача Повітряних сил і розірвати контракт у зв’язку зі звільненням Федорова, якого називає ініціатором стратегічних реформ у протиповітряній обороні країни.

Єлізаров також зазначив, що не бажає продовжувати військову службу, проходити військову службу у резерві або бути зарахованим на військово-облікову спеціальність.

Бутусов назвав рішення Єлізарова важким ударом по обороноздатності України. За його словами, протягом шести місяців роботи Єлізаров удвічі збільшив кількість реальних перехоплень російських безпілотників.

Хто такий Павло Єлізаров

Павло Єлізаров — полковник ЗСУ, засновник і командир підрозділу ударних безпілотників Lasar’s Group. Підрозділ спеціалізується на виявленні та знищенні російської військової техніки за допомогою БПЛА.

У січні 2026 року Єлізарова призначили заступником командувача Повітряних сил ЗСУ. На цій посаді він відповідав за розвиток так званої малої протиповітряної оборони та напрям перехоплення російських ударних дронів.

До військової служби Єлізаров працював у медіа та бізнесі. У 2025 році він закінчив Національний університет оборони України, здобувши стратегічний рівень військової освіти та кваліфікацію офіцера стратегічного рівня.

Сам Єлізаров раніше розповідав, що після призначення до Повітряних сил його команда аналізувала ефективність екіпажів дронів-перехоплювачів і змінювала підходи до організації їхньої роботи.

Призначаючи Єлізарова своїм заступником у Повітряних силах, тодішній міністр оборони Михайло Федоров заявляв про необхідність швидко й системно змінювати підхід до захисту українського неба.

Федоров пояснював, що «Лазар» має відповідати за розвиток малої ППО та перехоплення дронів, а також перебудувати цей напрям на основі аналізу даних і перевірених бойових рішень.

Підбиваючи підсумки своєї роботи на посаді міністра оборони, Федоров назвав інтеграцію Єлізарова в Повітряні сили одним із ключових досягнень. За даними, які він навів, частка перехоплення російських дронів зросла з 83% до 91%, а крилатих ракет — із 47% до 87%.

Чому звільнили Михайла Федорова

Президент Володимир Зеленський пояснив звільнення Федорова відсутністю ефективної комунікації між Міністерством оборони та керівництвом армії.

За словами президента, між сторонами існував складний діалог на різних рівнях, вони не змогли досягти єдності та без його особистої участі не сідали за стіл переговорів.

Зеленський визнав і власну відповідальність за ситуацію, однак наголосив, що Міноборони та командування армії повинні самостійно і щоденно працювати разом.

Федоров очолив Міністерство оборони на початку 2026 року. Після формування нового уряду президент не вніс його кандидатуру на повторне призначення, однак заявив, що Федоров залишиться в його команді, а новий формат роботи обговорять пізніше.

Поданий рапорт ще не означає автоматичного звільнення Єлізарова: для припинення військової служби необхідне відповідне рішення уповноваженого командування.