Акції протесту проти відставки Федорова розпочалися у Києві, Львові, Одесі та інших містах України

16 липня у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та інших містах України почалися акції проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. Учасники приходять із державними прапорами та плакатами із закликами повернути його на посаду і не заважати працювати.

Фото та відео з акції протесту у Києві у сквері біля театру Франка публікує нардеп Ярослав Железняк.

У Львові люди зібралися біля пам’ятника Тарасу Шевченку на площі Свободи. На плакатах видно написи “Поверніть Федорова”, “Ворог аплодує стоячи” та “Не стріляй собі в ногу”.

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У Дніпрі на акцію прийшли близько пів сотні людей. Учасники принесли плакати на підтримку очільника Міноборони та державні прапори. Захід розпочався з хвилини мовчання в пам’ять про загиблих у війні.

В Одесі люди вийшли з плакатами на Дерибасівську.

У Житомирі близько 30 людей зібралися на майдані Корольова поблизу облдержадміністрації. Мітингувальники тримають картонки із закликами повернути Федорова та не заважати йому працювати.

Люди також збираються у Запоріжжі та інших містах України.

Заклики до протестів почали поширюватися в соцмережах після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони та оголошення кадрових змін в уряді.

Активіст і ветеран Дмитро Козятинський закликав виходити на мирні акції з картонними плакатами. Рух “Люди з картонками” вимагає пояснити причини зміни уряду, критерії оцінювання роботи міністрів і завдання для нового складу Кабінету Міністрів.