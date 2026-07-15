Скелет тиранозавра продали на аукціоні за рекордні $50,1 млн

Скелет тиранозавра на ім’я Гас став найдорожчою скам’янілістю динозавра, проданою на аукціоні. Невідомий покупець заплатив за нього $50,1 млн під час торгів Sotheby’s у Нью-Йорку, повідомляє Sky News.

За скелет заввишки 3,8 метра змагалися семеро учасників. Торги тривали близько десяти хвилин. Попередньо вартість знахідки оцінювали у $20–30 млн.

Попередній рекорд належав скелету стегозавра на прізвисько Apex, який у 2024 році мільярдер Кен Гріффін придбав за $44,6 млн.

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Тиранозавра назвали Гасом на честь власника ранчо Гері “Гаса” Лікінга, на землі якого знайшли скам’янілості. Скелет завдовжки близько 11 метрів виявили у штаті Південна Дакота. Його вік оцінюють приблизно у 67 млн років.

Знахідка складається зі 183 скам’янілих кісток і збереглася приблизно на 61%. За даними Sotheby’s, це один із найбільших знайдених скелетів T. rex. Довжина його черепа становить 1,4 метра.

Скам’янілості виявив комерційний палеонтолог Томас Гайткемп. Розкопки проводили протягом трьох літніх сезонів — у 2021, 2022 та 2023 роках.

На кістках Гаса виявили сліди численних травм, зокрема зламані та зрощені ребра, а також сліди укусів на кістках черепа.

Продаж викликав занепокоєння серед науковців. Палеонтолог Томас Карр назвав продаж скам’янілостей динозаврів приватним покупцям “повною катастрофою для науки”, оскільки вони можуть стати недоступними для дослідників і громадськості.

Товариство палеонтології хребетних закликало нового власника передати скелет акредитованому музею природничої історії, щоб його могли зберігати, досліджувати та демонструвати публіці.