Один із найбільших нафтохімічних комплексів РФ зупинився після атаки дронів

Нафтохімічний комплекс “Салават” на Уралі, один із найбільших у Росії, зупинив роботу у вівторок після атаки українських безпілотників. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

Місцевий губернатор підтвердив атаку, але заявив, що підприємство має відновити нормальні обсяги виробництва протягом кількох днів.

За словами джерел, унаслідок удару пошкоджено та зупинено обидві установки первинної переробки. Також зазнали пошкоджень деякі вторинні установки та інше обладнання.

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Йдеться про установку первинної переробки нафти CDU-6 потужністю 17 140 тонн на добу та CDU-4, яка може переробляти 11 430 тонн нафти й газового конденсату на добу.

Джерела Reuters зазначили, що ремонт може тривати кілька тижнів або навіть місяців.

Комплекс “Салават” виробляє бензин, дизельне пальне, гас та інші нафтопродукти, а також скраплені гази, бутилові спирти, поліетилен, полістирол і аміак.

За даними галузевих джерел, у 2024 році підприємство переробило 7,2 млн тонн нафти, що становило близько 2,7% загального обсягу нафтопереробки в Росії. Комплекс виробив 2,5 млн тонн дизельного пального, 1,5 млн тонн бензину та 700 тисяч тонн мазуту.