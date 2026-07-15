Зеленський зустрінеться з Федоровим і керівництвом армії

Президент України Володимир Зеленський сьогодні перед засіданням фракції “Слуга народу” проведе зустріч із міністром оборони Михайлом Федоровим та керівництвом армії. Про це глава держави повідомив журналістам, передає Укрінформ.

Серед пріоритетів Зеленський назвав діалог між армією і Міністерством оборони, вирішення проблем територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також посилення захисту українського неба.

“З цього приводу в мене буде сьогодні також розмова з керівництвом нашої армії, а також з міністром оборони України. Все це буде в мене до засідання фракції (“Слуга народу”). Єдність — це наша велика сила”, — сказав президент.

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Ще одним пріоритетом державної політики Зеленський назвав розвиток оборонно-промислового комплексу.

“Наш ОПК направлений на захист нашого неба, і не тільки неба, ми цим займаємось. Нам дуже треба швидко рухатися в одному напрямку, без будь-якої політики — в напрямку примушення Росії до закінчення війни. Принаймні до припинення вогню”, — заявив глава держави.