Судновласники відмовляються заходити в українські порти через зростання воєнних ризиків

Україна зробить усе можливе для захисту морських портів і збереження експорту зерна на рівні не нижчому, ніж у попередньому сезоні. Про це заступник міністра економіки Тарас Висоцький заявив Reuters.

Останніми тижнями Росія різко посилила атаки на інфраструктуру українських портів у Чорному морі та вантажні судна, які заходять до портів Одеси для експорту зерна й іншої аграрної продукції.

“Держава визнає пріоритетність збереження аграрного експорту”, — сказав Висоцький.

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За його словами, це буде складно, однак Україна намагатиметься забезпечити мінімальні гарантовані обсяги експорту для підтримки міжнародної продовольчої безпеки на рівні не нижчому за торішній.

До останніх атак Україна прогнозувала експорт близько 43 млн тонн продукції у сезоні 2026/2027 років, який розпочався у липні. Минулого сезону обсяг експорту перевищив 37 млн тонн.

Українська аграрна конфедерація повідомила, що через посилення російських ракетних і дронових атак країна втратила близько третини потужностей для експорту зерна через чорноморські порти.

За словами джерела Reuters у галузі, чотири з 13 великих українських зернових експортних терміналів призупинили закупівлі зерна через атаки.

Щонайменше один термінал припинив експортне завантаження після того, як зафрахтоване судно відмовилося від контракту на перевезення. Деякі судновласники також відмовляються заходити в українські порти через побоювання нових ударів.

“Сьогодні велика кількість судновласників заявила, що уникає українських портів. Наявні бронювання переглядають, а деякі судновласники вже почали скасовувати угоди”, — заявив співвласник і керівник фрахтового брокера Atria Brokers Тарас Панасюк.

Понад 90% українського аграрного експорту відправляють через три порти в Одеській області. Зерно та рослинні олії залишаються найбільшим джерелом валютних надходжень України.