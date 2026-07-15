У Харкові семеро людей постраждали внаслідок удару КАБ

У Київському районі Харкова внаслідок удару російської керованої авіабомби постраждали семеро людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Усім постраждалим надають медичну допомогу. На місці влучання працюють підрозділи ДСНС, бригади медиків і поліція.
Внаслідок атаки пошкоджено цивільну адміністративно-виробничу будівлю, ангар і сім автомобілів. Профільні фахівці усувають наслідки удару.
Також у Київському районі російський безпілотник влучив у вікно багатоповерхового будинку. Пожежі не виникло, інформація про постраждалих внаслідок цього удару не надходила.