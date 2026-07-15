У Харкові семеро людей постраждали внаслідок удару КАБ

Росія могла знову використати ретранслятори в Білорусі для атаки на Україну, — Флеш

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Також у Київському районі російський безпілотник влучив у вікно багатоповерхового будинку. Пожежі не виникло, інформація про постраждалих внаслідок цього удару не надходила.

У Київському районі Харкова внаслідок удару російської керованої авіабомби постраждали семеро людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов .