Зеленський може звільнити міністра оборони Федорова

Президент України Володимир Зеленський може звільнити міністра оборони Михайла Федорова, який обійняв посаду близько шести місяців тому. Про це пише Financial Times із посиланням на кількох високопосадовців, близьких до президента.

За словами співрозмовників видання, Зеленський обговорював заміну міністра оборони під час підготовки до оголошення складу нового уряду, яке очікується у четвер.

Раніше Федоров очолював Міністерство цифрової трансформації. Він здобув репутацію одного з рушіїв розвитку українських оборонних технологій і виробництва безпілотників.

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Його управлінський стиль, натхненний практикою стартапів, вирізняє його серед українського політичного істеблішменту, але водночас викликає занепокоєння у частини військового керівництва, зазначає FT.

“Він припустився помилки, ставши надто популярним. До того ж він справляє враження дуже ефективного керівника. І, чорт забирай, він вирішив не миритися з корупцією”, — заявив український інвестиційний банкір Сергій Фурса.

За словами джерел видання, Федоров неодноразово блокував спроби спрямувати вигідні закупівельні контракти на користь окремих компаній. Це нібито призвело до його конфлікту з впливовими фігурами у політичних і оборонних колах України.

Джерела також стверджують, що Федоров протягом кількох місяців конфліктував із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Суперечка стосувалася закупівель озброєння, військової стратегії, організації армії та підходів до ведення війни.

За словами співрозмовників FT, конфлікт загострився, а президент втомився від постійних розбіжностей між міністром і головнокомандувачем.

Федоров став відомим як міністр цифрової трансформації, який курував створення державного застосунку “Дія”. Він також був одним із рушіїв президентської кампанії Зеленського у 2019 році.

Люди з найближчого оточення президента, за даними видання, підозрюють, що міністр оборони прагне стати самостійним політичним гравцем і може розглядати майбутню участь у президентських виборах.

“Це великий мінус в очах президента”, — заявив політичний аналітик Володимир Фесенко.