Федоров проведе переговори з країнами, які мають ракети до Patriot на складах

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що сьогодні проведе серію переговорів із колегами — міністрами оборони країн, які мають ракети до Patriot на складах. Про це він повідомив після чергової масованої комбінованої атаки РФ по Україні.

За словами Федорова, українська ППО цієї ночі збила майже всі крилаті ракети та понад 90% “шахедів”. Однак російська балістика знову завдала ударів по цивільних об’єктах.

Міністр наголосив, що Росія, не маючи змоги досягти своїх цілей на полі бою, дедалі частіше спрямовує балістичні ракети по житлових будинках і вбиває мирних людей.

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Федоров заявив, що Москва свідомо нарощує кількість балістичних атак і застосовує ракети в масштабах, яких раніше не було. За його словами, Росія користується гострим дефіцитом ракет до систем Patriot.

“За місяць у світі виробляється менше таких ракет, ніж ворог запускає по Україні за цей самий період”, — зазначив міністр.

Він повідомив, що сьогоднішні переговори стануть продовженням розмов президента України з європейськими лідерами. Україна звертатиметься до партнерів із проханням передати ракети до Patriot зі своїх запасів уже зараз.

Федоров зазначив, що Україна вже законтрактувала та продовжує контрактувати ракети до Patriot, однак їхні поставки розпочнуться наступного року. Тому Київ пропонує партнерам тимчасово виділити ракети зі складів, а згодом замістити їх за рахунок майбутніх українських поставок.

“Просте рішення для партнерів — тимчасово виділити ці ракети зі своїх складів — урятує безліч життів наших громадян. Не можна допустити, щоб обережна бюрократія стала бар’єром для захисту людського життя”, — наголосив міністр оборони.

За словами Федорова, ці ракети потрібні Україні саме зараз — в українській системі ППО. Він підкреслив, що головне завдання — якнайшвидше забезпечити Україну додатковими ракетами до Patriot, адже від цього залежить захист неба та життя людей.