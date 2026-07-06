“Толерантність нульова”: Мадяр заявив про хабарника у структурі СБС

У Силах безпілотних систем викрили посадовця зі складу Угруповання СБС на отриманні хабаря у розмірі 2000 доларів. Гроші, за попередніми даними, вимагали за працевлаштування військовослужбовця у структуру СБС.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді.

За його словами, посадовця викрила внутрішня безпека СБС. Матеріали та докази вже передали до Державного бюро розслідувань.

Реклама

Реклама

Бровді заявив, що Сили безпілотних систем швидко зростають через нагальні потреби фронту, однак разом із цим у структурі виявляють спроби зловживань, корупції та проникнення випадкових або недоброчесних людей.

“Толерантність до будь-яких зловживань, корупції, насильства, хабарництва, відкатів — нульова”, — наголосив командувач СБС.

Він закликав військових і всіх, хто має інформацію про можливі порушення, повідомляти йому особисто на службову електронну адресу r.brovdi@usf.mil.gov.ua.

Бровді попросив повідомляти про випадки “мертвих душ”, залучення військових СБС до невійськових завдань в інтересах третіх осіб, насильство у підрозділах, вимагання грошей, побори, відкати з бойових виплат або виплати бойових тим, хто фактично не воює.

Також він закликав інформувати про можливі відкати чи фіктивні угоди під час закупівель, продаж військового майна, дронів, боєприпасів або комплектуючих, пропозиції працевлаштування, переведення чи підвищення по службі за винагороду, а також про сексуальні домагання, булінг і агресивне цькування.

Командувач СБС окремо попередив не писати на інші адреси або номери телефонів, які можуть розсилати шахраї від його імені. За його словами, офіційна службова пошта має домен gov.ua після символу “@”.

“Чиститимемо СБС разом”, — заявив Бровді.