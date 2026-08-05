На фронті загинув керівник пошукового загону “Плацдарм” Олексій Юков

На фронті загинув керівник пошукового загону «Плацдарм» зі Слов’янська Олексій Юков. Він отримав смертельне поранення під час ексгумації тіл на лінії зіткнення.

Про загибель Юкова повідомила його дружина Євгенія Калугіна. Обставини також розповів військовий та активіст Сергій Гнезділов.

Олексій Юков присвятив більшу частину життя пошуку, ідентифікації та перепохованню загиблих воїнів.

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До 2014 року він шукав останки учасників Другої світової війни. Після початку війни на Донбасі Юков одним із перших в Україні почав забирати тіла військових і цивільних безпосередньо з фронту, зокрема з-під Іловайська.

За час повномасштабної війни команда Юкова знайшла близько 2000 загиблих українських військових і цивільних.

«Для мене справа честі — повертати душі, втрачені на цих проклятих війнах», — казав Юков про справу свого життя.

Сергій Гнезділов назвав загибель пошуковця великою особистою втратою.

«Більшу частину свого життя він повертав загиблим імена, жив у Слов’янську. Його ім’я — це про український Донбас та повагу до кожного загиблого, якого він повернув рідним», — написав Гнезділов.