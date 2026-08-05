        Політика

        Експосадовці Британії, Франції, Німеччини та Росії таємно обговорили мир в Україні

        Віктор Алєксєєв
        5 Серпня 2026 17:44
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        Київ. 5 серпня 2026 / Фото: AFP
        Київ. 5 серпня 2026 / Фото: AFP

        Колишні високопосадовці Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії минулого місяця зустрілися у Відні. Вони обговорювали можливі умови мирних переговорів щодо завершення російської війни проти України.

        Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

        У зустрічі брали участь колишній радник Великої Британії з національної безпеки Тім Барроу, колишній державний секретар Німеччини Маркус Едерер і досвідчений французький дипломат П’єр Вімон.

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        Ім’я колишнього представника Кремля, який також був присутній на переговорах, джерела не назвали.

        Неофіційна дипломатія

        Зустрічі колишніх чиновників і представників аналітичних центрів нерідко проводяться без офіційного мандата урядів. Такі переговори називають дипломатією другого треку.

        Їхньою метою є обмін ідеями, які згодом можуть бути передані офіційними урядовими каналами.

        Президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше повідомляв, що в липні колишні німецькі та російські посадовці зустрічалися у Баку для обговорення шляхів завершення війни.

        За словами одного з джерел Bloomberg, зустріч у Відні відбулася з ініціативи швейцарського Центру гуманітарного діалогу. Едерер і Вімон входять до ради цієї організації.

        У центрі заявили, що готові підтримувати діалогові ініціативи, здатні допомогти у врегулюванні конфліктів і зменшенні людських страждань.

        Організація також зазначила, що часто працює непублічно, оскільки такі ініціативи проводяться незалежно та без офіційної участі урядів.

        Європа шукає канал зв’язку з Кремлем

        Велика Британія, Франція та Німеччина працюють разом з Україною над встановленням прямого контакту з Кремлем для спроби завершити війну.

        Джерела не уточнили, чи була зустріч у Відні офіційно погоджена в межах цих планів. Один зі співрозмовників зазначив, що Велика Британія привітала ініціативу, а інший повідомив, що Париж знав про неї.

        Крім того, радник президента Європейської ради Антоніу Кошти раніше цього року контактував із Кремлем, намагаючись створити неофіційний канал зв’язку з Володимиром Путіним.

        За словами джерел, цей канал поки не приніс результатів.

        Водночас незрозуміло, чи готовий Путін вести діалог із європейськими лідерами. Росія вважає США головним співрозмовником у питанні можливої угоди щодо України.

        Переговори залишаються заблокованими

        Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від решти території Донецької області, яку російські війська не змогли захопити з 2014 року. Київ відкидає цю вимогу.

        У червні російський лідер відмовився від пропозиції президента України Володимира Зеленського провести прямі переговори.

        Переговори між Росією та Україною за посередництва США зупинилися у лютому, оскільки адміністрація президента Дональда Трампа зосередилася на війні з Іраном.

        Минулого тижня Трамп і Зеленський під час зустрічі у Білому домі обговорили шляхи відновлення мирних переговорів. Водночас американський президент не дав зрозуміти, чи планує посилити тиск на Москву.

        Спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть найближчим часом відвідати Київ.

        На тлі посилення російських ракетних і дронових атак на українські міста частина західних посадовців критично ставиться до переговорів із Кремлем.

        Вони вважають, що Путін не демонструє серйозного бажання завершити війну, а союзникам України варто зосередитися на постачанні Києву зброї та посиленні тиску на Росію.


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