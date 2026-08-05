Експосадовці Британії, Франції, Німеччини та Росії таємно обговорили мир в Україні

Колишні високопосадовці Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії минулого місяця зустрілися у Відні. Вони обговорювали можливі умови мирних переговорів щодо завершення російської війни проти України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

У зустрічі брали участь колишній радник Великої Британії з національної безпеки Тім Барроу, колишній державний секретар Німеччини Маркус Едерер і досвідчений французький дипломат П’єр Вімон.

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Ім’я колишнього представника Кремля, який також був присутній на переговорах, джерела не назвали.

Неофіційна дипломатія

Зустрічі колишніх чиновників і представників аналітичних центрів нерідко проводяться без офіційного мандата урядів. Такі переговори називають дипломатією другого треку.

Їхньою метою є обмін ідеями, які згодом можуть бути передані офіційними урядовими каналами.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше повідомляв, що в липні колишні німецькі та російські посадовці зустрічалися у Баку для обговорення шляхів завершення війни.

За словами одного з джерел Bloomberg, зустріч у Відні відбулася з ініціативи швейцарського Центру гуманітарного діалогу. Едерер і Вімон входять до ради цієї організації.

У центрі заявили, що готові підтримувати діалогові ініціативи, здатні допомогти у врегулюванні конфліктів і зменшенні людських страждань.

Організація також зазначила, що часто працює непублічно, оскільки такі ініціативи проводяться незалежно та без офіційної участі урядів.

Європа шукає канал зв’язку з Кремлем

Велика Британія, Франція та Німеччина працюють разом з Україною над встановленням прямого контакту з Кремлем для спроби завершити війну.

Джерела не уточнили, чи була зустріч у Відні офіційно погоджена в межах цих планів. Один зі співрозмовників зазначив, що Велика Британія привітала ініціативу, а інший повідомив, що Париж знав про неї.

Крім того, радник президента Європейської ради Антоніу Кошти раніше цього року контактував із Кремлем, намагаючись створити неофіційний канал зв’язку з Володимиром Путіним.

За словами джерел, цей канал поки не приніс результатів.

Водночас незрозуміло, чи готовий Путін вести діалог із європейськими лідерами. Росія вважає США головним співрозмовником у питанні можливої угоди щодо України.

Переговори залишаються заблокованими

Путін вимагає, щоб Україна відмовилася від решти території Донецької області, яку російські війська не змогли захопити з 2014 року. Київ відкидає цю вимогу.

У червні російський лідер відмовився від пропозиції президента України Володимира Зеленського провести прямі переговори.

Переговори між Росією та Україною за посередництва США зупинилися у лютому, оскільки адміністрація президента Дональда Трампа зосередилася на війні з Іраном.

Минулого тижня Трамп і Зеленський під час зустрічі у Білому домі обговорили шляхи відновлення мирних переговорів. Водночас американський президент не дав зрозуміти, чи планує посилити тиск на Москву.

Спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть найближчим часом відвідати Київ.

На тлі посилення російських ракетних і дронових атак на українські міста частина західних посадовців критично ставиться до переговорів із Кремлем.

Вони вважають, що Путін не демонструє серйозного бажання завершити війну, а союзникам України варто зосередитися на постачанні Києву зброї та посиленні тиску на Росію.