        Політика

        Російська дезінформація б’є по суперниках AfD перед важливими виборами

        Віктор Алєксєєв
        5 Серпня 2026 17:03
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        Передвиборчі плакати партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) до майбутніх виборів у федеральній землі Берлін, 3 серпня 2026 року / Фото: Reuters
        Передвиборчі плакати партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) до майбутніх виборів у федеральній землі Берлін, 3 серпня 2026 року / Фото: Reuters

        У Німеччині напередодні земельних виборів посилилися підтримувані Росією дезінформаційні кампанії. Їхніми цілями часто стають місцеві політичні конкуренти ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD).

        Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у німецьких структурах безпеки.

        Наступного місяця голосування мають відбутися у Берліні, Саксонії-Ангальт та Мекленбурзі — Передній Померанії. Опитування свідчать, що AfD може суттєво посилити свої позиції та навіть прийти до влади у Саксонії-Ангальт.

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        Лідер партії раніше обіцяла відновити відносини Німеччини з Росією, які були переважно заморожені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

        За словами джерел, російські кампанії спрямовані на поляризацію політичної ситуації та дискредитацію керівного Християнсько-демократичного союзу, його коаліційного партнера — Соціал-демократичної партії, а також «Зелених» і Вільної демократичної партії.

        Міністерство внутрішніх справ Німеччини підтвердило, що уряд стежить за кампанією, яку назвали «Матрьошка» — на честь традиційної російської ляльки.

        Водночас влада поки не вживає активних заходів, зокрема не видаляє відео з інтернету.

        «Наразі ця кампанія не досягає значного охоплення в мережі. Це не означає, що ми можемо втрачати пильність. Вона залишається серйозною дезінформаційною кампанією», — заявив представник МВС.

        Глава уряду Мекленбурга — Передньої Померанії також повідомила німецьким медіа, що місцеві органи безпеки розслідують російські дезінформаційні операції.

        Фейкові відео з логотипами відомих ЗМІ

        Чотири джерела Reuters у структурах безпеки заявили, що німецька влада впевнена: кампанії централізовано координуються з Росії за участю кількох компаній.

        Для поширення дезінформації використовують соціальні мережі. Там публікують переважно англомовні відео з логотипами авторитетних медіа, зокрема BBC та німецького мовника ARD.

        У цих матеріалах місцевих політиків безпідставно звинувачують у розкраданні коштів, сексуальних домаганнях та насильстві.

        Росія неодноразово стикалася зі звинуваченнями у втручанні у вибори в різних країнах. Перед торішніми парламентськими виборами уряд Німеччини також попереджав про російську дезінформаційну кампанію.

        Нещодавно Москву звинувачували у спробах вплинути на вибори у Молдові та Вірменії.

        «Цей постійний наступ Росії, санкціонований і керований державою, є реальністю», — заявив представник Міністерства закордонних справ Німеччини.


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