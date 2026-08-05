Російська дезінформація б’є по суперниках AfD перед важливими виборами

У Німеччині напередодні земельних виборів посилилися підтримувані Росією дезінформаційні кампанії. Їхніми цілями часто стають місцеві політичні конкуренти ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD).

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у німецьких структурах безпеки.

Наступного місяця голосування мають відбутися у Берліні, Саксонії-Ангальт та Мекленбурзі — Передній Померанії. Опитування свідчать, що AfD може суттєво посилити свої позиції та навіть прийти до влади у Саксонії-Ангальт.

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Лідер партії раніше обіцяла відновити відносини Німеччини з Росією, які були переважно заморожені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

За словами джерел, російські кампанії спрямовані на поляризацію політичної ситуації та дискредитацію керівного Християнсько-демократичного союзу, його коаліційного партнера — Соціал-демократичної партії, а також «Зелених» і Вільної демократичної партії.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини підтвердило, що уряд стежить за кампанією, яку назвали «Матрьошка» — на честь традиційної російської ляльки.

Водночас влада поки не вживає активних заходів, зокрема не видаляє відео з інтернету.

«Наразі ця кампанія не досягає значного охоплення в мережі. Це не означає, що ми можемо втрачати пильність. Вона залишається серйозною дезінформаційною кампанією», — заявив представник МВС.

Глава уряду Мекленбурга — Передньої Померанії також повідомила німецьким медіа, що місцеві органи безпеки розслідують російські дезінформаційні операції.

Фейкові відео з логотипами відомих ЗМІ

Чотири джерела Reuters у структурах безпеки заявили, що німецька влада впевнена: кампанії централізовано координуються з Росії за участю кількох компаній.

Для поширення дезінформації використовують соціальні мережі. Там публікують переважно англомовні відео з логотипами авторитетних медіа, зокрема BBC та німецького мовника ARD.

У цих матеріалах місцевих політиків безпідставно звинувачують у розкраданні коштів, сексуальних домаганнях та насильстві.

Росія неодноразово стикалася зі звинуваченнями у втручанні у вибори в різних країнах. Перед торішніми парламентськими виборами уряд Німеччини також попереджав про російську дезінформаційну кампанію.

Нещодавно Москву звинувачували у спробах вплинути на вибори у Молдові та Вірменії.

«Цей постійний наступ Росії, санкціонований і керований державою, є реальністю», — заявив представник Міністерства закордонних справ Німеччини.