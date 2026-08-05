СБУ затримала коригувальника ФСБ, який наводив ракети й дрони на Київ

Служба безпеки України затримала у Києві коригувальника ФСБ, який наводив російські балістичні ракети та ударні дрони на об’єкти у столичному регіоні. За даними слідства, агент збирав інформацію про логістичні центри, склади та місця дислокації Сил оборони.

Про це повідомила СБУ.

Затриманим виявився місцевий будівельник, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини.

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За даними слідства, чоловік виконував завдання російської спецслужби з наведення балістичних ракет і ударних безпілотників на логістичні центри та складські приміщення у Києві й області.

Крім того, він відстежував місця дислокації Сил оборони, зокрема розташування блокпостів і пунктів базування українських безпілотних систем.

Для пошуку потенційних цілей агент обходив місцевість з увімкненою функцією GPS-навігації на смартфоні. За допомогою неї російські спецслужбісти контролювали маршрути його розвідувальних виходів.

Об’єкти, які могли належати до логістичної або оборонної інфраструктури, чоловік фотографував і знімав на відео. Їхні координати він позначав на Google-карті.

Також агент фіксував наслідки попередніх російських ударів по Києву. Зібрані дані він узагальнював у звіт для подальшого передання куратору ФСБ.

Співробітники СБУ затримали чоловіка у квартирі його знайомих, коли він повернувся після чергової розвідувальної вилазки.

За матеріалами справи, російська спецслужба завербувала його після того, як він потрапив у поле зору ФСБ у Telegram-каналах із пошуку «легких» заробітків.

Під час обшуку у затриманого вилучили смартфон із доказами роботи на Росію.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники Головного управління СБУ у Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.