У Росії підірвали розробника FPV-дрона “Упир” Ткачука

5 серпня у селищі Великий Істок поблизу Єкатеринбурга вибухнув Mercedes-Benz розробника російського дрона “Упир” Володимира Ткачука. Його водій-охоронець загинув на місці, самого Ткачука доправили до лікарні.

Про це повідомляє пропагандистський Telegram-канал Mash. За неофіційними даними, вибуховий пристрій заклали під автомобіль.

Унаслідок вибуху водій-охоронець Ткачука загинув на місці. Самого розробника дрона забрала швидка допомога, його стан наразі невідомий, адже “Ткачук та його родичі не відповідають на телефонні дзвінки”. За попередніми даними, постраждалий у важкому стані.

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Володимир Ткачук є автором Telegram-каналу “Повернутые на войне” та розробником російського FPV-дрона “Упир”.

Що відомо про російський дрон “Упир”

“Упир” — російський ударний FPV-дрон-камікадзе, розроблений інженерами зі Свердловської області. Це квадрокоптер із керуванням від першої особи, який російські війська застосовують для атак на українські позиції. Дрон може нести гранати до РПГ-7, ручні протитанкові гранати РКГ-3М, а також саморобні уламково-фугасні боєприпаси, виготовлені з епоксидного клею та дробу як уражальних елементів. Точна маса вибухівки в матеріалі не зазначена.

Основними цілями дрона “Упир” називають військову техніку, особовий склад, позиції та боєприпаси. Дрони також планували використовувати проти танків, які ведуть вогонь із закритих позицій і залишаються поза зоною ураження протитанкових комплексів. За задумом розробників, дрони “Упир” мають перешкоджати підвезенню техніки, військових і боєприпасів до лінії фронту. Для збільшення дальності та стабільності керування в комплексі використовують станції зв’язку, які ретранслюють сигнал між оператором і дроном.