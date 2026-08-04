Сили оборони уразили два мости, пункт ФСБ і військові об’єкти РФ: у Генштабі повідомили деталі

У ніч на 4 серпня Сили оборони України уразили автомобільний та залізничний мости, які російські війська використовували для військової логістики. Також під удари потрапили пункт ФСБ, ремонтні підрозділи, пункт управління, вузол зв’язку та об’єкти забезпечення безпілотників.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

У Щасливцевому Херсонської області українські військові атакували тимчасовий пункт дислокації підрозділу ФСБ. Втрати російської сторони уточнюються.

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Автомобільний міст через річку Сейм уразили поблизу Званого Курської області РФ. Залізничний міст через річку Молочна атакували в районі Світлодолинського Запорізької області.

За даними Генштабу, обидві переправи противник використовував для перекидання військ, техніки та інших засобів. Крім того, уражено ремонтні підрозділи окупантів у Вовчанському Запорізької області та Вільному Донецької області.

У тимчасово окупованому Криму Сили оборони атакували пункт комунікації та живлення ретранслятора ударних дронів типу “Герань/Гербера” в Оленівці. В Артемівці уражено вежу із засобами радіоелектронної боротьби.

Також у Бахмуті Донецької області під удар потрапили пункт управління російських військ і вузол зв’язку.