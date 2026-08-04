        Кримінал

        У Києві жінка через ревнощі підпалила двері квартири сусідки

        Галина Шподарева
        4 Серпня 2026 12:36
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        Затримана за підпал / Фото: Поліція Києва
        Затримана за підпал / Фото: Поліція Києва

        У Києві 49-річна жінка через ревнощі до знайомого підпалила вхідні двері квартири сусідки. Після цього вона повернулася до своєї оселі поверхом вище, де її і затримали.

        Про це повідомили в поліції Києва.

        До Деснянського управління поліції звернулася 39-річна місцева жителька, яка повідомила про займання дверей своєї квартири в багатоповерховому будинку. На місце прибули слідчо-оперативна група та рятувальники.

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        Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

        Правоохоронці встановили, що до пожежі причетна мешканка цього ж будинку. Підозрювана приревнувала сусідку до знайомого чоловіка та прийшла до неї, щоб з’ясувати стосунки. Коли та не відчинила двері, киянка підпалила їх і пішла додому.

        49-річну підозрювану затримали. Їй повідомили про підозру в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу. Санкція за статтею — до десяти років позбавлення волі.

        Пошкоджені двері квартири / Фото: Поліція Києва

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