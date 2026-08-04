Рятувальники Дніпра ліквідовують масштабну пожежу на складах із продуктами

У Дніпрі триває ліквідація масштабної пожежі на складах із продуктами, яка виникла внаслідок російської атаки у ніч на 4 серпня.

Про це повідомили в ДСНС України та Дніпропетровській ОВА.

Рятувальникам вдалося локалізувати займання на продуктових складах, триває ліквідація.

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Загалом протягом доби російська армія майже 20 разів атакувала чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено багатоповерховий будинок.

Російські війська також атакували Дубовиківську та Васильківську громади Синельниківського району, а також Троїцьку громаду Павлоградського району. Там пошкоджено приватні будинки.

У Троїцькій громаді постраждали 63-річна жінка та 65-річний чоловік. Вони лікуватимуться амбулаторно.