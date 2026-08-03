“Не вірте казкам”: Залужний оцінив перспективи вступу України до НАТО

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не бачить перспектив вступу України до НАТО, хоча цей курс закріплений у Конституції. Натомість він вважає можливим приєднання України до інших безпекових союзів, зокрема європейського військового блоку та коаліції JEF.

Про це Валерій Залужний сказав під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на загальній нараді послів у Києві, повідомляє “Європейська правда”.

Під час обговорення топдипломатів його попросили висловитися щодо можливої участі України в Об’єднаних експедиційних силах JEF. Водночас Залужний спочатку зосередився на перспективах вступу до Північноатлантичного альянсу.

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“Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО і слухав кожного року казки про те, що ось-ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо”, — заявив він.

На його думку, однією з перешкод є невідповідність між рівнем розвитку українських Збройних сил і підходами самого Альянсу. Він заявив, що “неможливо приєднуватися з тим рівнем розвитку, який є в Збройних Силах Україн до організації, яка володіє доктринами Другої світової війни”.

Залужний також критично оцінив можливості НАТО, попри участь у ньому Великої Британії, США та інших держав. На його думку, НАТО найближчими роками суттєво не зміниться й Альянсу знадобиться близько 12 років для переходу на стандарти, які дали б змогу досягти хоча б половини рівня Росії.

Водночас дипломат визнав, що Україна потребує технологій, якими наразі володіють країни НАТО. Серед них він назвав антибалістичні та космічні можливості.

Говорячи про гарантії безпеки, Залужний назвав перспективнішими інші союзи.

“Україна буде прив’язуватися до блоків і союзів, які, мабуть, будуть формуватися. Імовірніше за все, ми будемо вести мову про європейський військовий безпековий блок”, — сказав він.

Одним із можливих механізмів гарантій безпеки Залужний також вважає членство України в коаліції JEF. За його словами, управлінські органи цього об’єднання діють із 2015 року, однак поки залишаються недостатньо розвиненими та не повністю відповідають потребам України.