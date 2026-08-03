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        У полі на Сумщині знайшли збиту російську ракету з бойовою частиною вагою 400 кг

        Галина Шподарева
        3 Серпня 2026 18:19
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        На Сумщині знешкодили 400-кілограмову бойову частину російської ракети / Фото: Поліція Сумщини
        На Сумщині знешкодили 400-кілограмову бойову частину російської ракети / Фото: Поліція Сумщини

        На Сумщині вибухотехніки поліції знешкодили 400-кілограмову бойову частину російської крилатої ракети. Боєприпас не вибухнув після падіння у полі.

        Про це повідомили в ГУНП в Сумській області.

        Інформація про знайдену авіаційну ракету, яку збили Сили оборони України, надійшла на спецлінію 102. На місці працювала мобільна група управління вибухотехнічної служби.

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        Фахівці оглянули уламки ракети та знешкодили її бойову частину вагою 400 кілограмів. Після цього її вивезли у спеціально відведене місце.

        Бойову частину знищать шляхом контрольованого підриву.

        Вибухотехніки на місці падіння російської ракети / Фото: Поліція Сумщини

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